Российская авиация в течение дня поразила 10 объектов ВСУ – МО России

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 10 объектов ВСУ, в том числе три района сосредоточения войск и несколько сосредоточений военной техники, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены десять объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения", – отметил Конашенков.

Он уточнил, что также были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве. В Ясенове и Срибном – пункты дислокации нацформирований.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической российской авиацией в течение дня были выведены из строя 6 объектов ВСУ.

Ранее ВС РФ предотвратили попытку националистов ударить по Каховской ГЭС. Обе ракеты были сбиты в воздухе системами ПВО РФ. До этого российские военные сбили вертолет ВСУ, обстрелявший Брянскую область. Также ВС РФ поразили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области и восемь беспилотников.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

