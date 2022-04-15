Уничтожение нацбатальонов является первостепенной задачей ВС РФ на Украине – Песков

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Первостепенной задачей российских военных на Украине является уничтожение националистических батальонов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Главное – это освобождать все-таки (Украину. – Прим. ред.) от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, все поставленные задачи спецоперации будут выполнены.

"Никаких сомнений быть не должно", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что завершение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР зависит от интенсивности боев. Президент подчеркнул, что задача РФ – достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.