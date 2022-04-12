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Политика

17:25

Путин заявил, что завершение спецоперации на Украине зависит от интенсивности боев

властьполитика

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Владимир Путин заявил, что завершение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР зависит от интенсивности боев. Об этом он сообщил по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Я часто слышу вопросы: "А можно ли побыстрее?" Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями", – отметил глава РФ, слова которого приводит "Интерфакс".

Президент подчеркнул, что задача РФ – достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

"И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом", – заявил Путин.

По его словам, действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы и разрушить военные объекты ВСУ, а также для того, чтобы "создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса".

До этого глава РФ заявил, что целью военной спецоперации на Украине является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевских властей. Президент подчеркнул, что у России не было выбора.

Также ранее президент призвал освещать спецоперацию на Украине объективно. Кроме того, он подчеркнул, что внимательно следит за дискуссиями в РФ и в других странах по теме ситуации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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