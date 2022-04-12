Путин призвал объективно освещать спецоперацию на Украине

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Владимир Путин призвал объективно освещать специальную военную операцию РФ по защите ЛНР и ДНР. Об этом он сообщил по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Также президент заявил, что внимательно следит за дискуссиями в РФ и в других странах по теме ситуации на Украине.

"Я внимательно смотрю за дискуссиями, которые происходят в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, но должны освещать эту работу, боевую работу объективно", – отметил Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее глава РФ заявил, что целью военной спецоперации на Украине является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевских властей. Президент подчеркнул, что у России не было выбора.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.