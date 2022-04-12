Лукашенко объяснил, почему спецоперацию на Украине нельзя было начать позже

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным рассказал о последствиях, которые бы наступили в случае более позднего начала спецоперации на Украине.

"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям", – цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что целью военной спецоперации на Украине является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевских властей. Президент подчеркнул, что у России не было выбора.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

