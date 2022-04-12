Путин назвал защиту жителей Донбасса целью спецоперации на Украине

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Целью военной спецоперации на Украине является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевских властей, заявил Владимир Путин, слова которого приводит сайт "Комсомольской правды".

"К сожалению, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения. Продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно", – сказал президент России.

Путин подчеркнул, что у России не было выбора.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция РФ по защите ДНР и ЛНР призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование в мире. По его словам, доминирование Вашингтона строится на грубейших нарушениях международного права. Кроме того, как уточнил министр, оно выстраивается по неопределенным правилам, которые США вырабатывают "от случая к случаю".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

