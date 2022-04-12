Российский фрегат сбил беспилотник ВСУ у берегов Крыма

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российский фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил ракетным оружием украинский беспилотник "Байраткар" у берегов Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Байрактар", произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль", – говорится в сообщении.

По информации российских военных, беспилотник вел разведку действий кораблей Черноморского флота и позиций боевой техники ВС РФ на территории Крыма и южных территорий Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ракетным комплексом "Кинжал" командного пункта группировки ВСУ. Заглубленный, хорошо защищенный пункт находился у населенного пункта Часов Яр в Донецкой области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.