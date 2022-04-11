В Минобороны РФ сообщили об уничтожении "Кинжалом" командного пункта группировки ВСУ

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ракетным комплексом "Кинжал" командного пункта группировки ВСУ.

Заглубленный, хорошо защищенный пункт находился у населенного пункта Часов Яр в Донецкой области, передает RT.

Ранее ВС РФ взяли село Каменка – один из самых укрепленных рубежей обороны ВС Украины в Изюмском районе Харьковской области. По информации Минобороны, танковые экипажи Т-72Б3-М уничтожили танковую и противотанковую линии обороны противника в ходе сложных боев.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

