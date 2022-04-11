ВС РФ овладели селом Каменка – МО России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ взяли село Каменка – один из самых укрепленных рубежей обороны ВС Украины в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявили в министерстве обороны России.

За взятие под контроль села Каменка были награждены экипажи танков Западного военного округа, сообщает RT.

"Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе", – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что захват и удержание населенного пункта помогли главным силам развить успех в наступлении.

По информации Минобороны, танковые экипажи Т-72Б3-М уничтожили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль базу Вооруженных сил Украины под Херсоном. На складе базы были обнаружены украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал" и другое вооружение.

Кроме того, военным РФ удалось взять под контроль приборостроительный завод, расположенный в Изюме. По данным ведомства, там были обнаружены свидетельства тесного сотрудничества Украины и НАТО по организации производства продукции военного назначения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.