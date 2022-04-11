В МО РФ рассказали об уничтожении украинских установок С-300, поставленных из Европы

Техника зенитного ракетного дивизиона С-300, которая направлена на Украину в качестве военной помощи из Европы, уже ликвидирована Вооруженными силами РФ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона", – говорится в сообщении.

Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.