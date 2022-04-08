Число погибших в Краматорске увеличилось до 50

08 апреля, 20:42
Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko
Число жертв в результате удара по вокзалу города Краматорска увеличилось до 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко в своем Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
"50 погибших, из них пятеро – дети", – заявил Кириленко.
По словам главы администрации, в настоящее время в медучреждения Краматорска поступили 98 человек, среди которых 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.
"12 из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале", – отметил Кириленко.
Он уточнил, что за помощью врачей в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, поэтому число жертв будет постоянно меняться.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удар по Краматорску, нанесенный комплексом "Точка-У", совершили украинские войска, расположенные возле города Доброполье. В министерстве подчеркнули, что целью удара, которую поставил перед военными Киев, был срыв выезда жителей из города, что позволило бы в дальнейшем использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.
По факту гибели мирных граждан из-за удара ВСУ по Краматорску Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в вооруженном конфликте.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киеву не удастся уйти от ответственности за удар по Краматорску – МИД РФ
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