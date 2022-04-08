В МИД РФ назвали варварским актом агрессии обстрел вокзала в Краматорске

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Произведенный Вооруженными силами Украины ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске является варварским актом агрессии, заявили в МИД РФ.

"Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что бесчеловечные действия киевских властей подтверждают обоснованность задач российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удар по Краматорску, нанесенный комплексом "Точка-У", совершили украинские войска, расположенные возле города Доброполье. В министерстве подчеркнули, что целью удара, которую поставил перед военными Киев, был срыв выезда жителей из города, что позволило бы в дальнейшем использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

По факту гибели мирных граждан из-за удара ВСУ по Краматорску Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в вооруженном конфликте. По данным ведомства, в результате ЧП погибли не менее 30 человек, включая детей. Также не менее 100 мирных жителей были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

