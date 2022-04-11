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Политика

10:09

ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны РФ.

При освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх. Как рассказал командир танковой роты Тимур, стрельбы не было. По его словам, у украинских войск были новые танки с минимальным пробегом и полным боекомплектом.

"Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", – отметил он.

Командир добавил, что перед российскими ВС стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше.

"Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", – отметил командир.

Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины. Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Отмечается, что российские вертолеты действовали в парах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ сдали российским военным новые танки в Харьковской области

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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