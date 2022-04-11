ВС РФ сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Вооруженные силы России сбили средствами противовоздушной обороны два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Посад-Покровского в Херсонской области был сбит украинский вертолет Ми-24.

Также были уничтожены беспилотники в районах населенных пунктов Бакалея Харьковской области, Гуляй Поле, Волноваха и Калининского Николаевской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300, находившуюся в ангаре в Днепропетровске, в том числе были выведены из строя четыре пусковые установки С-300 и уничтожены до 25 человек личного состава ВС Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

