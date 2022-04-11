ВС РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300 – МО России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300, находившуюся в ангаре в Днепропетровске. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран", – отметил Конашенков.

Он уточнил, что в том числе были выведены из строя четыре пусковые установки С-300 и уничтожены до 25 человек личного состава ВС Украины.

До этого стало известно, что ВС РФ уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники сил ПВО Украины. В результате ракетных ударов были выведены из строя зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

