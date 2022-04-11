ВС РФ уничтожили базу ремонта вооружения и военной техники сил ПВО Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении базы ремонта вооружения и военной техники украинских сил ПВО.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники", – рассказали в Минобороны.

В результате ракетных ударов были выведены из строя зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска в Харьковской области сдали российским военным новые танки с полным боекомплектом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

