В Минкультуры РФ прокомментировали задержку экспонатов на финской границе

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Минкультуры РФ заявили, что музейные экспонаты, с которыми возникли проблемы на границе с Финляндией, были частью двух выставок в Италии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Информация о том, что экспонаты, проходящие таможенную проверку на финской границе, относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по информации Минкультуры, таможенный контроль проходят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие с выставки одного из музеев Японии.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что финские таможенники задержали три фургона с экспонатами, принадлежащими Эрмитажу, Третьяковской галерее и другим российским музеям. Позднее финская таможня подтвердила это, не уточнив, о каких грузах идет речь.

