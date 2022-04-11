ВС РФ ликвидировали одного из руководителей "Правого сектора" – МО России

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ВС РФ ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (запрещен в РФ) Тараса Бобанича. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в 5 километрах южнее города Изюма ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (запрещен в РФ) Тарас Бобанич", – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Националист Бобанич с 2014 года принимал участие в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска. В Минобороны заявили, что Бобанич виновен в сотнях смертей мирных граждан Донбасса, в том числе и детей.

Кроме того, националист Бобанич был идеологом теории превосходства украинской расы, сам участвовал в убийствах русскоязычных на Украине.

В министерстве обороны РФ уточнили, что в настоящее время российские военные продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.

Ранее в Минобороны России рассказали о значительном числе иностранных наемников в ДНР. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, об этом свидетельствуют результаты радиоперехватов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.