В Минобороны РФ рассказали о значительном числе иностранных наемников в ДНР

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Российские военные отмечают присутствие в ДНР большого количества иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона "Азов" и остатков Вооруженных сил Украины, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников", – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли высокоточными ракетами удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. По словам Конашенкова, цель была поражена ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.