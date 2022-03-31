Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя

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Силы ПВО Донецкой Народной Республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Один из уничтоженных вертолетов упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Также в ДНР пресекли попытку эвакуации главарей националистов из Мариуполя.

21 марта российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены больше 80 наемников и бойцов украинских нацбатальонов.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

