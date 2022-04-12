Лукашенко назвал произошедшее в Буче спецоперацией Британии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным провокацию в городе Буче и назвал это спецоперацией Великобритании.

"Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что с самого начала была раскрыта позиция Запада.

"Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем", – добавил Лукашенко.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

