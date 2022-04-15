В Кремле оценили перспективы перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы перехода к расчетам в рублях за нефть и уголь.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, каких конкретно товаров это коснется. Представитель Кремля также пояснил, что расширение диапазона использования национальных валют будет проходить методично.

"Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна", – приводит слова Пескова РИА Новости.

23 марта российский лидер заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

В Еврокомиссии позднее представили анализ указа президента РФ. В документе прописано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, ЦБ России, а также другим организациям и физлицам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.