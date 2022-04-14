Колумбия выразила готовность поставлять энергоносители странам Запада

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Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что готов поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом сообщает CNN.

Собеседник колумбийского лидера заметил, что страны Северной Америки и Европы больше не могут полагаться на поставки энергоносителей из РФ. Он спросил у Дуке, сможет ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы, на что получил положительный ответ.

Дуке подчеркнул, что Колумбия готова нарастить добычу нефти, газа и угля. Он добавил, что его страна обладает одним из самых больших запасов угля в мире.

Ранее президент США Джо Байден подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях. Речь идет о законах о прекращении импорта российской нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников.

В МИД Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

