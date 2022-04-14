Колумбия выразила готовность поставлять энергоносители странам Запада

Фото: ТАСС/DPA/Johannes Glöckner
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что готов поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом сообщает CNN.
Собеседник колумбийского лидера заметил, что страны Северной Америки и Европы больше не могут полагаться на поставки энергоносителей из РФ. Он спросил у Дуке, сможет ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы, на что получил положительный ответ.
Дуке подчеркнул, что Колумбия готова нарастить добычу нефти, газа и угля. Он добавил, что его страна обладает одним из самых больших запасов угля в мире.
Ранее президент США Джо Байден подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях. Речь идет о законах о прекращении импорта российской нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников.
В МИД Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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