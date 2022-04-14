В Белом доме заявили об отсутствии в планах Байдена разговора с Путиным

Фото: kremlin.ru
Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с Владимиром Путиным, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.
По его словам, никаких контактов между двумя лидерами на горизонте пока нет, передает РИА Новости.
Ранее президент США в ходе визита в Варшаву заявил, что Путин не может оставаться у власти. До этого американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.
В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле продолжат отслеживать и фиксировать высказывания Байдена о Путине. Он отметил, что фраза президента США об отстранении Путина от власти вызывает тревогу.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля роййийский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, почему Байден провоцирует Россию и мир
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