Политологи оценили возможность досрочного ухода Байдена с поста

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Джо Байдена худшим правителем в истории страны. В вину действующему главе государства ставят разогнавшуюся инфляцию и провалы во внешней политике. Кроме того, по опросам общественного мнения, большинство американцев сомневаются в успехах под его руководством. Разбираемся, насколько велики шансы главы Белого дома досрочно сложить полномочия и есть ли в США кандидат в президенты, с которым Россия могла бы выстроить уважительный диалог.



"Худший кризис в нашей истории"

Майк Пенс заявил Fox News, что с момента инаугурации Джо Байдена за последние 14 месяцев уровень инфляции в США достиг 40-летнего максимума. Кроме того, в стране на 70% выросла стоимость бензина, сказал политик. В вину Байдену экс-вице-президент США также поставил ошибки в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и провальный выход американских войск из Афганистана.





Майк Пенс бывший вице-президент США о Джо Байдене Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. <…> Сейчас внутри страны происходит худший кризис в нашей истории.

Теряет Джо Байден и поддержку американцев. По данным опроса NBC News, 53% жителей США уверены, что нынешняя ситуация означает долгосрочный спад с последующей потерей лидирующих позиций в мире. Не оценили американцы и политику Байдена по ситуации вокруг Украины. Из всех опрошенных только 12% респондентов верят в курс действующего президента США. При этом 44% крайне мало уверены в его действиях, еще 27% доверяют политике Байдена в отношении Украины в небольшой степени. В целом рейтинг действующего президента продолжает падать и в конце марта достиг отметки в 40%.



Кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл президентские выборы в США в ноябре 2020 года, обойдя действующего на тот момент главу государства республиканца Дональда Трампа. Голосование сопровождалось чередой скандалов. Трамп отказался признавать итоги выборов, указывая на якобы многочисленные махинации со стороны демократов.

В СМИ регулярно обсуждают странное поведение нынешнего главы Белого дома. Одна из последних ситуаций произошла 2 апреля во время церемонии ввода в строй атомной подлодки в порту Уилмингтон. Во время торжественных залпов Байден, судя по кадрам, задремал. Президент США простоял с закрытыми глазами около 30 секунд и никак не реагировал на происходящее. Лицо Байдена в этот момент снимали крупным планом.

На той же самой церемонии с президентом США случился еще один конфуз. В своей речи 79-летний политик назвал жену экс-главы государства Барака Обамы Мишель бывшим вице-президентом. Причем в упомянутый им период времени этот пост занимал сам Байден. Это не первый случай, когда нынешний президент США путается в своей речи. К примеру, в ноябре 2020 года во время избирательной кампании Байден назвал свою внучку Натали собственным сыном Бо, который умер от рака мозга в 2015 году. Путает действующий президент США и государства. В феврале 2022 года в одном из интервью глава Белого дома, говоря о ситуации в Афганистане, сначала назвал эту страну Украиной, а затем Ираком.

Кроме того, администрации Байдена приходится оправдываться за резкие слова американского лидера о Владимире Путине. В конце марта президент США во время визита в Польшу заявил, что российский лидер не может оставаться у власти. В Белом доме объяснили, что резонансное высказывание Байден сделал на эмоциях и оно не отражает действий Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление президента США совершенно неприемлемым. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал избегать подобных высказываний, чтобы не провоцировать развитие конфликта.

До конца срока дотянет?

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Говорить о том, что Джо Байден худший президент в истории страны, на сегодняшний день преждевременно, отметил в беседе с Москвой 24 директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Оценить работу нынешнего главы Белого дома смогут лишь последующие поколения, считает он.

При этом Рогулев согласился, что действующая администрация не очень успешно справляется с трудностями. "Тот факт, что достаточно высокий рейтинг Байдена вскоре после его избрания снижается уже несколько месяцев, это показатель недовольства граждан", – сказал эксперт.

При этом он не верит, что Байден может досрочно покинуть свой пост. По мнению политолога, действующего президента будут всеми силами тащить до следующих выборов в 2024 году. "Замены ему, как оказалось, демократы не подготовили. Вице-президент США Камала Харрис как возможный кандидат еще хуже Байдена, у нее еще более низкий рейтинг. Она ведет себя неподобающе, она косноязычная, не справилась с важными для страны ситуациями, которые требуют достаточно срочного решения. Она просто катастрофа", – охарактеризовал потенциальную сменщицу Байдена политолог.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ На горизонте я не вижу потенциального кандидата в президенты США, который мог бы выстроить диалог с Россией. Ни у республиканцев, ни у демократов. Вопрос отношения к России у них никогда не будет стоять на первом месте. Их политика будет зависеть от общей ситуации с экономикой США.

"К примеру, считается, что Трамп питает к России какие-то теплые чувства. Это ошибка. Но он выступал за то, что США должны заниматься своими делами, а не лезть куда ни попадя. Довольно много политиков, которые выступают с таких позиций", – сказал Рогулев.

О дружбе между Россией и США сейчас говорить не приходится из-за острой международной конкуренции, уверен политолог. Пока речь идет лишь о том, кто выйдет из этой схватки победителем, добавил он.

Байдена по праву называют одним из самых непопулярных политиков, согласился в разговоре с Москвой 24 замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Помимо провала в Афганистане и социально-экономических проблем, против действующего президента США играет и набирающий обороты скандал вокруг его сына, отметил эксперт. На родине против Хантера Байдена ведется налоговое расследование о выплатах, которые он получил во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В России сына действующего президента США обвиняют в связи с биологическими лабораториями на территории Украины.

"На это накладывается очень серьезный фактор, связанный с возрастом и с очевидной плохой формой Джо Байдена. Это позволяет его противникам абсолютизировать те проблемы с его физическим здоровьем и интеллектуальным состоянием, в котором находится действующий президент США", – считает Шаповалов. По его словам, все это в совокупности приводит к тому, что на сегодняшний день Байден – политический аутсайдер, и вероятность того, что ситуация изменится для него в лучшую сторону, невысока.

Политолог напомнил, что в истории Соединенных Штатов был случай, когда президент покидал свой пост раньше срока. В 1974 году Ричард Никсон сложил с себя полномочия из-за последствий Уотергейтского скандала. По мнению Шаповалова, история с Хантером Байденом может погубить карьеру нынешнего президента США. "Во всяком случае это нужно рассматривать как серьезный вызов для Демократической партии", – добавил эксперт.





Владимир Шаповалов политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Вероятность отставки Байдена существует как по его возрасту, так и в силу обвинений в его сторону и кризисной ситуации в стране. Ее можно расценивать как достаточно высокую.

Диалог России и США невозможен, пока Байден будет оставаться на посту президента, считает Шаповалов: это связано как с политикой американского президента, так и его высказываниями в отношении Владимира Путина.

На данный момент в США нет потенциального кандидата в президенты, который смог бы выстроить диалог с Россией, согласился Шаповалов. Однако в последующем он может появиться по ходу дальнейшего ослабления роли США в военно-политической и финансово-экономической сферах, считает эксперт. По мере того как Штаты будут терять свой потенциал, в определенный момент американские политики придут к мысли о необходимости изменения курса на диалог с Россией, заключил Шаповалов.

