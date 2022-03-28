В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о Путине не отражают курса Белого дома

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Высказывания президента США Джо Байдена об отстранении Владимира Путина от власти не отражают официальный курс Белого дома. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин на Глобальном энергетическом форуме.
По его словам, Байден сделал это заявление на эмоциях. Это высказывание, отметил Хокстин, не отражает действий Соединенных Штатов.
Во время посещения Варшавы Байден заявил, что Украина не станет победой для России, а Путин не может оставаться у власти. Позже в Белом доме подчеркнули, что американский лидер не имел в виду смену власти в России. Кроме того, сам он на соответствующий вопрос журналистов также ответил отрицательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же ответил, что президента страны выбирают россияне, поэтому не Байдену решать, кому быть у власти в другой стране.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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