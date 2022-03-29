Песков назвал весьма тревожными высказывания Байдена о Путине

Фото: kremlin.ru
Высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о Владимире Путине являются личным оскорблением и вызывают серьезную озабоченность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера. Особенно политического лидера величайшей страны в мире – США. Мы очень сожалеем об этом. Его заявление о том, что Путин не должен или должен быть у власти в России, конечно, совершенно неприемлемо", – сказал Песков в эфире американской телекомпании PBS.
Представитель Кремля подчеркнул, что не Байдену, а российскому народу решать, кто будет занимать пост президента в РФ.
Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации. По словам Пескова, Североатлантический альянс делал ущемляющие интересы Москвы шаги еще до начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Он также прокомментировал санкции, которые страны Запада ввели против России. Песков считает, что такие меры являются полномасштабной экономической войной.
"Мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу газа Европе бесплатно, в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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