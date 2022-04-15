ВС РФ ликвидировали отряд иностранных наемников в Харьковской области

10:37
Фото: ТАСС/пресс-служба ЦВО РФ
Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в Изюмском Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании", – приводит его слова РИА Новости.
Конашенков уточнил, что были уничтожены 30 наемников.
Он добавил, что ВС России поразили 221 украинский военный объект.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что украинская сторона вербует наемников за границей, что усугубляет ситуацию. По его словам, за последние полтора месяца Вашингтон направил на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов.
10 апреля стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр" в селе Звонецком Днепропетровской области, где были размещены иностранные наемники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные уничтожили штаб нацбатальона "Днепр"
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