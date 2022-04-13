В МИД РФ заявили, что ситуация на Украине усугубляется притоком наемников

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что украинская сторона вербует наемников за границей, что усугубляет ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", – подчеркнул замглавы МИД.
Сыромолотов отметил, что за последние полтора месяца Вашингтон направил на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов. При этом, по его словам, Киев не может обеспечить безопасное хранение и распространение этого вооружения из-за того, что не контролирует боевиков.
Замглавы МИД также добавил, что украинским гражданам без контроля раздали свыше 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе попало в руки заключенным, которых выпустили из мест лишения свободы.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли высокоточными ракетами удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, цель была поражена ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".
Также в Минобороны России рассказали о значительном числе иностранных наемников в ДНР. По словам Конашенкова, об этом свидетельствуют результаты радиоперехватов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: