В МИД РФ заявили, что ситуация на Украине усугубляется притоком наемников

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что украинская сторона вербует наемников за границей, что усугубляет ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", – подчеркнул замглавы МИД.

Сыромолотов отметил, что за последние полтора месяца Вашингтон направил на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов. При этом, по его словам, Киев не может обеспечить безопасное хранение и распространение этого вооружения из-за того, что не контролирует боевиков.

Замглавы МИД также добавил, что украинским гражданам без контроля раздали свыше 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе попало в руки заключенным, которых выпустили из мест лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли высокоточными ракетами удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, цель была поражена ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион".

Также в Минобороны России рассказали о значительном числе иностранных наемников в ДНР. По словам Конашенкова, об этом свидетельствуют результаты радиоперехватов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.