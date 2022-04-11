В МО РФ назвали основные направления деятельности французских жандармов на Украине

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал основные направления деятельности французских жандармов на Украине.

Он уточнил, что французские военные прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по дипломатическому коридору. По словам Мизинцева, вместе с военными на украинскую территорию прибыли технические эксперты жандармерии и МВД Франции.

"По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России", – сказал Мизинцев.

Ранее он сообщил, что боевики территориальной обороны подвергают пыткам жителей Славянска за пророссийские взгляды. Поводом становятся истории звонков с российскими номерами, переписки с осуждением действующего режима и подписки на российские каналы в соцсетях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

