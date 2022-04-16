Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов с личным составом войск Украины

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Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что российские ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования они поразили 16 объектов противника.

Среди них уничтожены 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева, центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи на юго-востоке Полтавы, база хранения зенитно-ракетного вооружения южнее Полтавы, район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Гусаровка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 133 самолета, 458 беспилотника, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков рассказал, что ракетные войска и артиллерия РФ за день уничтожили 132 военных объекта Украины. Были поражены восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов. Также оперативно-тактическая авиация РФ поразила семь военных объектов Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

