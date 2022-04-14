ВС РФ за день уничтожили 132 военных объекта на Украине – МО

Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска и артиллерия РФ за день уничтожили 132 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов. Также оперативно-тактическая авиация РФ поразила семь военных объектов Украины.

"Среди них – в районе Приволье – склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов – скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", – рассказал Конашенков в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщил об освобождении торгового порта Мариуполя от боевиков нацистского формирования "Азов". По словам Конашенкова, также там были освобождены заложники, в том числе иностранные.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

