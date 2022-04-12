Российская артиллерия уничтожила 6 опорных пунктов ВСУ – МО РФ

12 апреля, 23:24
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские артиллерийские подразделения нанесли огневые удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированный бригады в районе населенного пункта Попасная.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате были ликвидированы 120 человек личного состава ВСУ, 11 единиц бронетехники и 14 военных автомобилей.
За последние сутки российские вооруженные силы уничтожили 38 военных объектов ВСУ. Кроме того, российские средства ПВО устранили два украинских беспилотника над городами Очаковом и Николаевом.
Всего с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР Вооруженные силы России уничтожили 2 153 танка, 2 063 военных автомобиля, 924 артиллерийских орудия, 445 беспилотников и 244 ЗРК.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия уничтожила более 120 украинских военных и бронетехнику
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