Российская артиллерия уничтожила 6 опорных пунктов ВСУ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллерийские подразделения нанесли огневые удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированный бригады в районе населенного пункта Попасная.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате были ликвидированы 120 человек личного состава ВСУ, 11 единиц бронетехники и 14 военных автомобилей.

За последние сутки российские вооруженные силы уничтожили 38 военных объектов ВСУ. Кроме того, российские средства ПВО устранили два украинских беспилотника над городами Очаковом и Николаевом.

Всего с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР Вооруженные силы России уничтожили 2 153 танка, 2 063 военных автомобиля, 924 артиллерийских орудия, 445 беспилотников и 244 ЗРК.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.