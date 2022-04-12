Российские военные за сутки уничтожили 38 объектов ВСУ – МО РФ

12 апреля, 20:19
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
За последние сутки российские вооруженные силы уничтожили 38 военных объектов ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них – склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области", – сказал он.
Кроме того, российские средства ПВО устранили два украинских беспилотника над городами Очаковом и Николаевом. А в районе города Попасная под Донецком были нанесены удары по опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады, в результате чего ликвидированы 120 человек личного состава, 11 единиц бронетехники и 14 военных автомобилей.
Всего с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР уничтожены 2 153 танка, 2 063 военных автомобиля, 924 артиллерийских орудия, 445 беспилотников и 244 ЗРК.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил ракетным оружием украинский беспилотник "Байраткар" у берегов Крыма. По информации российских военных, беспилотник вел разведку действий кораблей Черноморского флота и позиций боевой техники ВС РФ на территории Крыма и южных территорий Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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