ВС РФ полностью освободили от боевиков "Азова" торговый порт Мариуполя

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об освобождении торгового порта Мариуполя от боевиков нацистского формирования "Азов".

По его словам, также были освобождены заложники, в том числе иностранные.

"Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения", – добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе добровольно сдались в плен 1 026 украинских военных, в том числе 162 офицера. Они сдались в районе металлургического комбината имени Ильича. Среди сдавшихся в плен – 47 женщин-военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

