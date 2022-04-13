В МО РФ подтвердили, что 1 026 украинских военных сдались в плен в Мариуполе

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В Мариуполе добровольно сдались в плен 1026 украинских военных, в том числе 162 офицера. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, военные сдались в районе металлургического комбината имени Ильича.

"В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", – подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что среди сдавшихся в плен есть 47 военнослужащих женского пола.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. Он добавил, что украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Кадыров также сообщил, что на территории завода "Азовсталь" находятся около 200 раненых украинских солдат, которые не могут получить квалифицированную медпомощь.

