СК показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира бригады украинских морпехов

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Следственный комитет России опубликовал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морпеха Ростислава Ломтева.

Он рассказал, что в декабре 2021 года выполнял задачи в районе операции объединенных сил, а затем в составе бригады переместился на промежуточный рубеж – на завод "Азов". Там морпехов окружили.

Отвечая на вопросы военного следователя, Ломтев пояснил, что во избежание напрасных жертв и исходя из сложившейся обстановки было принято решение сдать оружие и сдаться в плен.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит провокацию в городе Ирпень. Он уточнил, что будут организованы постановочные съемки для западных СМИ. По словам Мизинцева, киевские власти во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.