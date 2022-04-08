Украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными – МО РФ

08 апреля, 22:55
Фото: Михаил Соколов/ТАСС
Украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными. Об этом сообщил ТАСС начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Запланированный на 8 апреля 2022 обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", – заявил Мизинцев.
Он отметил, что подобное поведение властей Киева опять подтверждает их настоящее безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих.
"Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания", – сообщил Мизинцев.
По его словам, в такой ситуации настораживает поведение представителей МККК, которые не проявляют быстрой реакции и почти безразличны ко всем обращениям со стороны России.
Мизинцев напомнил, что РФ каждый день выступает с инициативой к украинской стороне по обмену пленными.
Ранее СК РФ возбудил дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Основанием для возбуждения дела стали показания рядового, анкетные данные которого не разглашаются в интересах следствия. Он провел в плену 29 дней, его постоянно избивали и угрожали убийством.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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