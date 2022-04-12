В МО РФ сообщили о подготовке киевским режимом провокации в Ирпене

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит провокацию в городе Ирпень.
Он уточнил, что будут организованы постановочные съемки для западных СМИ. По словам Мизинцева, киевские власти во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности РФ.
"С этой целью в Ирпене с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и непонятным волонтерам", – добавил генерал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на территории Украины действует сеть иностранных специалистов в области информационно-психологического воздействия на население, которые занимаются в том числе созданием постановок, призванных дискредитировать российских военных.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киев готовит очередную провокацию против ВС РФ – зампостпреда России при ООН
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