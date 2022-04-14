В МО РФ сообщили о намерении националистов взорвать эстакаду в Краматорском районе

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Националисты намереваются взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова", – рассказал Мизинцев.
По его словам, они планируют разрушить эстакаду в ближайшее время, а затем обвинить Россию в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Мизинцев отметил, что очередной фейк о "бесчинствах русских" будет растиражирован в западных СМИ.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ сообщил, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. В случае подрыва в зоне затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ за сутки поразили 132 военных объекта на Украине
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