МО РФ сообщило о минировании плотины водохранилища Углегорской ТЭС

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Националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", – сказал Мизинцев.

По его словам, после ухода воды будут повреждены канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные войска и артиллерия РФ за день уничтожили 132 военных объекта Украины. Были поражены восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

