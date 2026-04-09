Новый ГОСТ на мопеды и электромотоциклы заработает в России в мае

Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Требования вступят в силу в мае этого года, сообщает РИА Новости.

ГОСТ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. В частности, чтобы перевести транспортное средство из выключенного состояния в режим движения водитель должен выполнить не менее двух действий.

Также на приборной панели должна быть индикация, демонстрирующая, что силовая установка находится в режиме движения, и индикация низкого уровня зарядки батареи.

В Росстандарте заявили, что система ГОСТов обеспечивает комплексное регулирование отрасли, направленное на повышение безопасности, качества и техсовместимости мототранспортных средств.

