09 апреля, 05:26

Новый ГОСТ на мопеды и электромотоциклы заработает в России в мае

Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Требования вступят в силу в мае этого года, сообщает РИА Новости.

ГОСТ устанавливает требования к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов. В частности, чтобы перевести транспортное средство из выключенного состояния в режим движения водитель должен выполнить не менее двух действий.

Также на приборной панели должна быть индикация, демонстрирующая, что силовая установка находится в режиме движения, и индикация низкого уровня зарядки батареи.

В Росстандарте заявили, что система ГОСТов обеспечивает комплексное регулирование отрасли, направленное на повышение безопасности, качества и техсовместимости мототранспортных средств.

Ранее сообщалось, что проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включает рекомендации по технологии приготовления бульона. Новый стандарт дает определение бульона – отвар, получаемый при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. В документе также описываются несколько видов бульона.

Кроме того, ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию будет принят в России уже в этом году. Появятся несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками.

