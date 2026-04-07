01:54

Общество

ГОСТ на приготовление бульона разработан в России

Проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включает рекомендации по технологии приготовления бульона. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Новый стандарт дает определение бульона – отвар, получаемый при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. В документе также описываются несколько видов бульона: белый – из необжаренных корнеплодов и мяса, желтый – из обжаренных корнеплодов, красный – из предварительно обжаренных мяса и овощей.

ГОСТ содержит рекомендации по приготовлению крепкого бульона. В частности, советуется использовать оттяжку на основе яичных белков и измельченного мяса, но того же вида, из которого варили бульон.

Допускается подача бульона как самостоятельного блюда, а также как основы для супов и соусов. К бульону предлагается подать яйца, каши, гренки, булочки и прочие мучные изделия.

Вареники и запеканка также получили рекомендации по технологии приготовления в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни. В частности, тесто для вареников должно быть пресным, из пшеничной, ржаной или гречневой муки.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию будет принят в России уже в этом году. В стране появятся несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками.

