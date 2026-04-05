Новости

Новости

05 апреля, 10:03

Общество

ГОСТ на натуральную косметику и бытовую химию введут в РФ в 2026 году

ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию будет принят в России уже в этом году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, в России появятся несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками. Кроме того, идет работа над ГОСТом не только на натуральную косметику, но и на "зеленые" офисы и жилье.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года вводит актуализированные требования к его производству. Эти нормы распространяются на спирт, который производится из зерна. При этом сырье должно быть только российским.

Помимо этого, был утвержден ГОСТ на карандаши, который начнет действовать 1 сентября 2026 года. Требования касаются карандашей в древесном и пластиковом корпусе, которые предназначаются для письма, черчения и рисования.

