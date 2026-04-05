Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 01:44

Общество

В России утвердили государственный стандарт на вареники и творожные запеканки

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Вареники и запеканка получили рекомендации по технологии приготовления в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новому стандарту, тесто для вареников должно быть пресным, из пшеничной, ржаной или гречневой муки. Предусмотрена и разновидность блюда – ленивые вареники, для которых тесто смешивается с начинкой (обычно творогом), раскатывается в жгут и нарезается кусочками.

Классические вареники формуются из раскатанных круглых сочней с начинкой, которая сворачивается пополам, а края залепляются простым защипом или "косичкой". Начинка должна быть уже готовой и не требовать тепловой обработки.

Для сладких вареников используются творог, ягоды и фрукты, для несладких – картофель, грибы, капуста, мясо с луком.
Вареники отвариваются в подсоленной кипящей воде и подаются горячими, хотя сладкие допускается есть и холодными.

Что касается запеканок, то для них необходимо брать измельченные, размятые или пюреобразные продукты – чаще всего картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты выкладываются слоями в плоскую жаропрочную форму или сковороду и запекаются до румяной корочки.

К запеканкам рекомендуется подавать сметану, а к сладким – плодово-ягодные кисели, сладкие подливки, варенья, растопленный мед или сгущенное молоко.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который впервые с 2015 года вводит актуализированные требования к производству продукта. В ведомстве подчеркнули, что нормы распространяются на спирт, производимый из зерна, причем сырье должно быть исключительно российским.

обществоеда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика