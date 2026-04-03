Шеф-повар Батов: варить бульон для борща стоит хотя бы 12 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Основой классического борща является долго томящийся бульон и правильно приготовленная овощная заправка, известная как брез. Об этом шеф-повар Владимир Батов рассказал в беседе с изданием "Абзац".

По словам эксперта, самое главное в борще – это насыщенный бульон, который желательно варить на говяжьих косточках. В него обязательно стоит добавить лук, морковку, душистый перец и лавровый лист. Бульон следует варить не менее 12 часов на медленном огне. Это поможет сохранить все полезные свойства.

"Использовать свинину или баранину не советую: такого насыщенного вкуса, как с говядиной, добиться не получится", – отметил Батов.

Отдельное внимание он уделил технологии приготовления овощей. Картофель и капусту следует варить отдельно от свеклы, морковки и лука, иначе овощи могут либо остаться твердыми, либо превратиться в бесформенную массу.

"Только когда он (картофель. – Прим. ред.) почти готов, можно добавлять брез и доводить суп до вкуса солью, сахаром, чесноком и зеленью. Для идеального цвета часть свеклы обязательно нужно пропустить через соковыжималку и добавить этот сок в конце", – добавил шеф-повар.

Классическая подача борща, по его словам, предполагает добавление сметаны и свежей зелени. В качестве дополнения отлично подойдет бородинский хлеб с горчицей, хотя популярны и варианты с салом или чесночными пампушками.

Ранее россияне рассказали, что продуктами, которые поднимают им настроение, являются рыба, морепродукты и овощи. Несмотря на интерес к правильному питанию, 47% респондентов заявили, что счастье им приносят шоколад, выпечка и мороженое. Объясняется это тем, что употребление сладостей стимулирует выработку дофамина, гормона радости.

