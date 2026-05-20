В Госдуме раскритиковали идею повысить ставку по семейной ипотеке родителям вне брака

Условия семейной ипотеки могут ужесточить для родителей вне брака с 1 июля 2026 года, утверждают СМИ. Причем, по данным источников, нововведения планируют распространить и на ранее заключенные сделки. Как может измениться рынок льготного кредитования недвижимости, разбиралась Москва 24.

Только для женатых?

Министерство финансов России предложило повысить ставку по семейной ипотеке для некоторых категорий заемщиков, утверждает издание "Московская перспектива". По их данным, нововведения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года и даже затронуть договоры, заключенные с февраля 2026-го, когда были ужесточены условия выдачи подобных займов.

Речь идет о двух случаях: если второй родитель оформляет отдельный льготный кредит, а также когда заемщик не состоит в браке с другим родителем и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. По данным СМИ, в Минстрое поддержали инициативу, однако настаивают, чтобы изменения не имели обратной силы. Как именно повысится ставка и как власти будут контролировать исполнение этих мер, пока неизвестно.

Источник, близкий к обсуждению инициативы, считает, что даже повышенная ставка (например, 8–9%) останется выгоднее рыночной, которая на данный момент составляет 17–19%.





источник, знакомый с обсуждением инициативы К сожалению, по факту размер кредита не оказывает влияния на демографическую ситуацию, что доказывают статистические данные. Люди продолжают отоваривать свои льготы, но никак не учитывают их при планировании семьи.

По мнению собеседника издания, более эффективными подходами с точки зрения рождаемости были бы нулевой первый взнос или ограничение по площади в зависимости от норматива метража на человека. Это поможет исключить ситуации, когда многодетная семья приобретает небольшую однокомнатную квартиру, убежден он.

Ранее стало известно, что в России обсуждается модель льготной ипотеки с прогрессивной шкалой ставок в зависимости от количества детей: 10% для семей с одним ребенком, 6% – с двумя, 4% – с тремя и более. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, это поддержит семейный бюджет и создаст стимул для роста рождаемости. Депутат также предложил предусмотреть возможность дальнейшего снижения этих ставок при уменьшении ключевой ставки ЦБ.

Разные варианты

В Госдуму инициатива об ужесточении условий семейной ипотеки на данный момент не поступала, рассказала Москве 24 заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Сейчас есть много различных предложений, в том числе о дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Это направление все поддерживают, и оно кажется мне более вероятным. Но ключевой вопрос в реализации: если после таких решений ставка для семей с одним ребенком увеличится, это неправильно", – отметила депутат.

По ее мнению, для многодетных кредит и вовсе необходимо сделать беспроцентным. К тому же ключевая ставка сейчас снижается, и затраты государства на субсидирование льготной ипотеки должны уменьшиться.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Что касается идеи повысить ставку для родителей, не состоящих в браке, мне непонятно, что это даст. Семья может быть разной, например, состоять из одного родителя и детей. Главное, что их воспитывают, любят, и надо создавать условия для жизни, в том числе жилищные. Лично мне такие игры вокруг ипотеки кажутся контрпродуктивными.

Она уточнила, что количество семей, способных взять ипотеку при любой процентной ставке, почти исчерпано, потому что стоимость квадратного метра очень высока.

"Нужно начинать диверсифицировать жилищную политику: развивать наемное жилье, предлагать людям со средними и низкими доходами возможность долгосрочного найма с государственной поддержкой. А ипотечные истории – плюс-минус что-то изменится, но не радикально", – заключила она.

Риелтор Олег Свиридов отметил в разговоре с Москвой 24, что любые меры, которые ограничивают ипотеку, главным образом скажутся на продаже квартир: уже есть определенное затоваривание, плюс количество сделок уменьшилось. Цены же не меняются или увеличиваются, потому что растут инфляция, себестоимость строительства, фонд оплаты труда и налоговая нагрузка на предпринимателей.

"Для снижения нет предпосылок с точки зрения финансовой модели. В то же время увеличивается проектное финансирование, поэтому больше всех на стройке зарабатывают банки", – добавил риелтор.





Олег Свиридов риелтор Семейная ипотека главным образом предназначена для решения жилищных проблем тех слоев населения, которые сильно нуждаются в улучшении жилищных условий. Это не инвестиционный продукт, хотя некоторые уже начинают рассматривать ее так, но это категория людей с другим достатком.

Свиридов отметил, что при ставке в 6% и максимальных заемных средствах в 12 миллионов рублей семья может позволить себе в столичном регионе и за пределами МКАД жилье в 30–40 квадратных метров, а внутри кольца – менее 30. При первоначальном взносе от 20% нужно иметь минимум 3–4 миллиона собственных денег, а ежемесячный платеж составит примерно 70 тысяч рублей и более, заключил Свиридов.

