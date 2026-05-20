20 мая, 18:03

Росреестр опроверг информацию о рисках изъятия земель у 100 тысяч россиян

Фото: 123RF.com/gesturgis

Росреестр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что около 100 тысяч россиян рискуют лишиться неиспользуемых земельных участков. Получение предостережения не является основанием для изъятия земли, сообщила пресс-служба ведомства.

"Объявление такого предостережения является профилактическим мероприятием. Оно не свидетельствует о наличии нарушения земельного законодательства и тем более не является основанием для изъятия земельного участка", – пояснили представители Росреестра.

Предостережения рассылаются, если у надзорного органа есть сведения о признаках возможного нарушения в будущем. Мера призвана предупредить владельца о необходимости соблюдения законодательства. Если в дальнейшем нарушение все же будет установлено, собственнику выдадут предписание с конкретным сроком устранения.

После истечения срока проведут проверку, и лишь при повторном неисполнении информация поступит в уполномоченные органы, которые уже могут обратиться в суд. За 2025 год выдано 7 570 предписаний, в целом устранено 17 118 нарушений земельного законодательства.

С 1 марта 2025 года вступило в силу требование об обязательном освоении участков в населенных пунктах и садовых товариществах в течение трех лет. Разработан перечень признаков неиспользования земли. При этом контрольные мероприятия в отношении таких участков начнутся только в марте 2028 года.

Вместе с тем с 1 марта владельцы земельных участков обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение требований предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

