Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов до 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам, владеющим недвижимым имуществом, земельными участками и транспортными средствами, необходимо оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Об этом заявила член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

"Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление", – приводит ее слова РИА Новости.

Уведомление приходит в почтовый ящик в бумажном виде либо в личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги". В нем будут сведения о налогах за прошлый год, включая налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан. Ставки налогов отличаются в разных регионах. Иногда сумма меняется при наличии льгот или из-за переоценки недвижимости.

Мучараева напомнила о способах оплаты. Сделать это можно через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Также можно воспользоваться мобильным приложением "Налоги ФЛ".

Через портал "Госуслуги" можно отправить согласие на получение уведомлений об оплате налогов, добавила эксперт. Инструкцию можно найти на главной странице сайта ФНС России.

Она отметила, что если за прошлый год общая сумма полученных процентов по всем депозитам превышала 210 тысяч рублей, то банковским вкладчикам будет начислен НДФЛ на доход от вкладов. Его также нужно уплатить не позднее 1 декабря.

Ранее сообщалось об организации выездных мобильных офисов налоговой службы в столичных МФЦ в октябре и ноябре. Мобильные офисы появились на территориях флагманских центров госуслуг и отдельных офисах в ТиНАО и Зеленограде. Там можно подробнее узнать о порядке уплаты имущественных налогов, получении льгот и заполнении декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

