Финансист Леонова: внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября

Закон о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов с граждан России вступит в силу с 1 ноября. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.

Новый порядок коснется россиян без статуса индивидуального предпринимателя, которые имеют долги по налогам, страховым взносам, сборам, пени и так далее.

При этом внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности, подчеркнула Леонова. Задолженность считается таковой, если налогоплательщик ее не оспаривал, то есть не подавал заявление о перерасчете или жалобу на решение налогового органа в отношении суммы долга.

У налоговиков будет шесть месяцев на принятие решения о взыскании задолженности и уведомления гражданина с момента истечения срока исполнения требования об уплате. Уведомление будет направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги". Если оба варианты невозможны, то гражданина уведомят по почте заказным письмом.

По словам эксперта, такая мера поможет разгрузить судебную систему и сократить количество рассматриваемых дел. Новый закон также позволит сократить срок взыскания задолженности, поскольку взыскание через суд является более длительным процессом.

